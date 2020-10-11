武漢肺炎｜澳洲研究：病毒可在某些物件表面存活28日 包括鈔票手機屏幕不鏽鋼

澳洲研究發現，武漢肺炎病毒可在某些人經常接觸的物件表面存活長達28天，遠比之前所想的長。

專家指出，病毒可經感染者咳嗽、打噴嚏、說話時遺留在物件表面的飛沫而傳播。之前的實驗結果顯示，武肺病毒可在鈔票和玻璃表面存活2至3天，在塑膠和不鏽鋼表面則可存活長達6天。

澳洲科研機構英聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）轄下頂級生物安全實驗室澳洲疾病預防中心（ACDP）的最新研究卻發現，在20℃室溫環境下，武肺病毒「極之頑強」，可在玻璃手機屏幕之類的平滑表面，以及塑膠鈔票或紙幣上存活28天之久。在類似環境下，流行性感冒病毒只能存活17天。

研究亦發現，天氣越熱病毒存活時間越短，在一些表面，病毒在40℃環境下傳染性在24小時內消失，在平滑、非多孔物料表面，存活時間長於多孔物料如布料。

實驗在黑暗中進行，免卻紫外光的影響。

CSIRO行政總裁馬歇爾（Dr Larry Marshall）表示，病毒在物件表面存活時間一經證實，就能更準確預測病毒傳播情況並加以控制，更好地保護公眾。

研究刊登在《Virology Journal》期刊。作者指出，武肺病毒能在較低溫下持續存活於不鏽鋼表面，正好解釋為何肉類加工廠和冷藏設施出現疫情。曾經有國家的肉類加工廠和屠房爆炸，中招工人數以千計。研究人員亦表示，他們的研究結果呼應先前研究指病毒可在新鮮和冷藏食物上存活。

ACDP副總監伊格爾斯（Debbie Eagles）表示，研究結果顯示武肺病毒可長時間存活在物件表面，大家更應保持良好習慣，例如勤洗手及經常清潔觸控式手機屏幕及其他物件表面。

英國廣播公司／美國彭博新聞

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