身心受創｜黑人男不甘被白人騎警牽着「遊街」 索償$780萬

美國一名黑人男子去年遭兩名德州白人騎警繫繩牽着「遊街」羞辱，上周入稟德州加爾維斯頓縣（Galveston County）地區法院，向加爾維斯頓市及其警局索償100萬美元（780萬港元）。

事發於去年8月，圖片顯示當時露宿街頭的尼利（Donald Neely）涉嫌侵入私人地方被捕，被兩名騎警拘捕，押解他被押往相隔一條街的騎警待命區途中，一名騎警將繩連到手銬，騎在馬上牽着他步行。一名警員的隨身攝錄機片段顯示他兩度說「用繩牽着尼利遊街示眾會好難堪」。

事件鬧大後，加爾維斯頓市警長黑爾（Vernon Hale）曾經致歉，承認那個對待尼利的手法在訓練警員時有教，在某些情況下甚至是最適合的手段，但認為涉事警員判斷差，而警方事後已經禁用那種手法。

德州騎警調查事件後，裁定兩警沒有違法，但同時撤銷控告尼利的擅闖罪。

不過，尼利心有不甘，指警員所為「極其過份，令人憤慨」，令他身心受創，決定控告加市及其警務處疏忽，指警員明知他「被當成黑奴」般示眾一定會感到冒犯。尼利同時反告當日遭警方惡意檢控。

美聯社

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