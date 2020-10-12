12港人送中｜美國務院發言人轟警方拘捕9人 意大利政黨發起12天聲援活動

12名港人疑偷渡往台灣期間被中國海警截獲，遭公安關押逾一個半月，即使家屬連日為事件奔走，但至今卻未獲任何消息。而香港警方日前突然以涉嫌協助12港人偷渡等罪名再拘捕9人，美國國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）周一在Twitter推文炮轟拘捕行動。另外「意大利激進黨」（Partito Radicale）為了支援被囚12港人，周一起發起長達12天的聲援活動，將前往中國駐意國大使館及領事館請願，更進行絕食，要求意大利政政府停止支持中共政權。

香港警方日前再拘捕9人，指他們涉為偷渡12人提供住所及價值數十萬元的船隻等。奧特加斯在推文中指「『12港人』逾5周以來一直被關在中國共產黨監獄內，無法與家人及自己的律師見面」，她批評「港府目前應該致力讓被捕港人獲得正當法律程序權利，而非再進行拘捕」。

另一邊廂，「意大利激進黨」（Partito Radicale）為了支援被囚港人，周一開始發起一個長達12天的支持活動，更會前往中國駐意大利各地的大使館及領事館示威、唱歌聲援港人，而去年曾來港聲援反送中運動的人權分子格西婭（Patrizia De Grazia）更會進行絕食，她要求意大利政府「立即停止支援中國政權的犯罪行為」，她續指：「為香港抗爭意味着為全世界的自由而戰，為了一個家，你的家，一個甚至連霸權中共也沒有權利奪走的地方。」

激進黨希望透起這些活動，喚起國民對被囚港人的關注，要求政府停止中共政權。意大利男高音洛多拿（Stefano Lodola）亦響應今次活動，「我們會在意大利這邊與你們一起抗爭」。他去年亦曾來港支持反送中運動，多次在集會高唱《願榮光歸香港》。他當時表示自己特意來香港聲援港人，更開始學廣東話，音樂有力量可超越語言障礙感染眾人，他更曾在一次活動中高唱一句「香港警察，仆街衰格，香港亞洲最佳垃圾」。

「意大利激進黨」成立於2001年，彭吹自由主義，去年香港眾志秘書長黃之鋒獲邀前往意大利、法國等6個歐洲國家演說，但因涉及6.21包圍警察總部一案，遭法庭禁止出境，最後只能透過視訊向意大利國會發表演說，而「意大利激進黨」便是邀請黃之鋒視訊演講的其中一個政黨。

Twitter／《蘋果》資料室

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