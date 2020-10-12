武漢肺炎疫情下郵輪業癱瘓，土耳其愛琴海岸的阿利亞加（Aliaga）船塢成為郵輪墳場，擠滿五艘高至少10層、身長約260米的退役郵輪，有待拆件出售。

該五艘船分別屬於兩間郵輪公司，其中一間是專營巴哈馬和墨西哥的太平洋海岸航線的嘉年華公司，其中一艘被回收的郵輪是1988年投入服務的「海霸王號」（Sovereign of the Seas），由前美國總統卡特的夫人羅莎琳命名，可載逾2,700名乘客。另一艘是「嘉年華靈感號」（Carnival Inspiration），內設搖滾舞廳、圖書館和撲克牌賭廳。

拆件規模空前

船隻回收業協會主席奧納爾（Kamil Onal）指，之後會再有兩艘英國郵輪到此停泊等待被回收，由於把郵輪拆件是費時的巨型工序，一艘郵輪需時可長達一年，他指已額外增聘1,000名員工拆件，「今日的情況前所未見。過去10年，我們合共只回收了四至五艘郵輪，而且體積都比眼前這些小。今年回收的至少多達七艘。」

這些郵輪過去數十年曾載不少英國人出海度假。威爾斯一名曾任職老師的女士憶述17年首次乘坐「嘉年華靈感號」出海，至今仍忘不了當年首次踏上甲板的震撼，「看電梯在樓高多層的船艙升降，光鮮亮麗的外觀令人目不暇給。」她此後每年都會與家人乘郵輪出海度假，直至今年遇上疫情才被迫押後威尼斯的行程至明年，「如果能接種到疫苗就最好，要不然也不曉得這行業會發生何事。」

英損688億元

自疫情在今年3月發酵後，英國以至全球的郵輪公司均自願停運。國際郵輪協會統計全球有近120萬名從業員生計受影響。協會副主席格林（Julie Green）說：「這段日子對於郵輪公司和整個供應鏈都十分艱巨。」她指郵輪業過去每年會為英國經濟帶來100億英鎊（1,011億港元）的經濟貢獻，支援逾8.8萬個職位，遍及旅遊業和餐飲業。她估計自封鎖措施落實後，郵輪業停運對英國經濟損失約68億英鎊（688億港元）。

英國政府至今仍建議國民避免乘郵輪出海，而歐洲有郵輪公司已重啟營運，加強防疫措施，並強制所有乘客和船員接受檢測，以免重蹈疫輪「鑽石公主號」的覆轍。格林說：「這絕對是安全地重新營運的方法。行業停擺的同時，有關方面正密切研究新守則。我們已有非常嚴格的守則，但仍力臻完善。」她指如今在愛琴海船塢被回收的郵輪服役已久，日後會有更年輕的郵輪重返大海。英國《星期日泰晤士報》