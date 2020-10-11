武漢肺炎●全球疫情｜英將推「封鎖三級制」 利物浦曼市酒吧或須停業半年

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,704萬，全球死亡人數突破107萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過770萬宗，死亡人數突破21.4萬人。印度確診人數逼近697萬，位居全球第二，死亡人數突破10.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破509萬，死亡人數超過15萬。俄羅斯確診人超過127萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

英將推「封鎖三級制」抗疫

英國傳媒周日報，首相約翰遜將於周一公佈新措施試圖遏止新一波疫情。在他將公佈的「封鎖三級制」下，利物浦、曼徹斯特勢將被列入封鎖措施最嚴的第三級。

英格蘭副首席醫療官泰姆（Jonathan Van-Tam）周日形容英國疫情處於「轉捩點」，目前疫情蔓延意味稍後會有更多人病亡，故必須立即行動。

英國傳媒報道，約翰遜政府的三級制，擬按疫情決定英格蘭不同地區的防疫措施等級，第一級最寬鬆，第三級最嚴格，措施涉及「限聚」人數、社交距離、打工仔是否要在家工作、食肆酒吧營業時間與堂食限制、交通、是否要禁足、高危人士是否要自我隔離等。

英格蘭北部是新一波疫情的重災區，個別地區已經實施封鎖措施。英國天空新聞報道，利物浦在九月底至10月4日的兩周，感染率為全國第二高，錄得4,593宗確診，每10萬人有928.2人確診。感染率最高的是鄰近議會區諾斯利（Knowsley），錄得確診1,412宗，感染率為944。

天空新聞報道，利物浦市政府得知該市將要實施第三級封鎖，為期可能長達六個月，酒吧、健身室、髮型屋、文娛康樂設施、賭場、博彩公司可能要暫停營業，餐廳就算可繼續營業，也可能只准營業至晚上10點。

英國天空新聞／路透社

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