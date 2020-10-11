血腥牛油果｜農場保安長年涉強姦甚至打死人 英國牛油果供應商疑疏忽捱告

非洲國家肯雅的一個牛油果農場，因歷年來不斷發生強姦、毆打、甚至人命傷亡案，其英國母公司正面對訴訟。當地村民批評，農場保安以防止盜竊為名經常擾民，而聯合國人員也曾發表報告，形容村民的指控可信。事件反映全球對牛油果需求殷切的同時，背後可能涉及嚴重的道德爭議。

英國《星期日泰晤士報》報道，涉事的卡庫茲（Kakuzi）農場從2009年到今年1月，至少已發生79宗極端暴力事件，其中1名28歲男子被打死，另外10名婦女指控曾被保安強姦。28歲死者的母親向記者訴苦，指當年兒子回家途中行經農場，但被保安指控偷取牛油果，暴打後在醫院傷重不治。農場事後曾向當地警方說，死者從牛油果樹上失足跌落地面死亡，但村民反駁，牛油果樹雖然可以高達9米，但果實不會生得太高，往往無需攀爬就能採摘，因此農場的說法令人難以置信。

卡庫茲農場回應記者查詢時形容，命案「非常不幸」，警方正繼續調查案件，而且公司已與苦主家人達成和解協議。不過報道指，接受和解的似乎是死者已經分居的父親，而不是與死者相依為命的母親。

除了命案之外，強姦事件也經常發生，甚至年長婦女也無法倖免。一名61歲女村民表示，2016年自己在農場附近撿柴時被兩名保安攔截，其中一人開口要錢，否則「我說什麼你就要做什麼」，其後該名保安將她推倒在地，脫下她的褲子，完事後另一名保安也將她強姦。女事主表示，自己因極度羞愧一直隱瞞家人，但盆骨部位劇痛幾個月後，她第二年檢查身體時才發現已感染愛滋病毒。

另一名報稱曾被毆打的村民形容，這些保安往往帶著木棍、開山刀等武器，總是將村民視為小偷，當地居民都害怕和他們接觸，遠遠發現其蹤影就會躲避。

資料顯示，卡庫茲農場本身在英國和肯雅掛牌上市，母公司則是英國上市農企Camellia。農場佔地廣闊，面積相等於整座曼徹斯特市，除了種植牛油果、夏威夷果仁、藍莓等農作物外，也養殖牲口和開採木材，由於近年全球對牛油果的需求激增，農場面積不斷擴張，現在聘有大約470名保安。英國包括馬莎百貨（Marks & Spencer）、Tesco等大型零售商，都是或曾經是這座農場的客戶。

由於歷年來爭議不斷，聯合國一支調查組2018年7月到當地視察後，在報告中形容村民的投訴「可信」，並促請卡庫茲農場配合警方調查之餘，自己也成立隊伍徹查事件，檢討對保安的培訓和監督制度。不過報告似乎未產生任何影響，因此今年才引發訴訟。

對於訴訟，卡庫茲農場的代表發表聲明說，公司對犯罪指控高度重視，但旗下員工多達3000人，而且農場與公共道路交錯，難免會有紛爭，公司已調查事件並盡力採取補救措施。其母公司Camellia則說，集團雖然持有卡庫茲農場50.7%股份，但卻不干涉其日常管理，也不過問董事局的人事組成。但代表原告方的律師行批評，Camellia和卡庫茲兩家公司的董事局人事重疊，只是推卸責任，拒絕面對侵犯人權問題。

英國《泰晤士報》

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