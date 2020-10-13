全球最大北極考察團逗留極地一年返航： 海冰平均每10年減少13%

全球最大北極考察破冰船「極星號」（Polarstern）完成考察工作，研究人員指氣候暖化影響非常嚴重，海冰平均每10年減少13%，「即使是北極，那些冰已消失了」。

返回德國的「極星號」在極地逗留一年多，大部份時間都沒有開動引擎，只隨着海冰飄流。是次考察目標是研究北極的氣候變化，科學家團隊來自「阿爾弗雷德韋格納」（Alfred Wegener）研究所，他們周一公佈考察成果，領隊雷克斯（Markus Rex）指︰「海冰瀕臨死亡。這地帶已很危險，我們目擊到海冰如何消失，而且有些沒有冰的位置，正常應該有幾米厚的冰層，即使是北極，那些冰已消失了。」

團隊的發現符合美國衞星影像指，今年夏季錄得浮冰面積縮減到有紀錄以來第二少的水平，只有少於374萬平方公里，對上一次錄得破紀錄的低水平是2012年，當年只有341萬不方公里。以9月的平均值計算，10年來海冰的減少速度為13%。雷克斯表示︰「這反映北極暖化，海冰正消失，如果幾十年後我們的北極已完全沒有冰，全球氣候將會受到嚴重影響。」

雷克斯認為是次考察成功，收集到大量數據和樣本，有助他們模擬預測未來氣候變化。

價值1.2億英鎊（12億港元）的「極星號」去年9月20日由挪威特羅素市（Tromso）出發，計劃駛到近西伯利亞的北極海盆後，飄流到格陵蘭（Greenland）東部，讓來自20國的數百位科學家觀察及收集環境數據。團隊利用工具研究海洋和大氣層、全球溫室氣體增加對北極暖化的影響，其間要抵受零下39.5℃的嚴寒，也有幸看到大約20隻北極熊。

雖然「極星號」身處極地，但也受到武漢肺炎疫情影響，因為封城令下，全球各國在年初至年中停飛、停航，有一隊多國科學家團隊原定飛往北極，接替已在海上度過數月的人員，但苦無交通公具前往極地，「極星號」需要駛去接換班的科學家上船，船上人員一度受困北極兩個月。

英國廣播公司／美國《紐約時報》

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