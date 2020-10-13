美國大選｜採訪手記｜造勢大會如拍戲 侵侵狂迷熱情香港難見

有別於以往的室內造勢大會，特朗普造勢之旅首站選址奧蘭多桑福德國際機場停機坪，就連登場方式亦與別不同。為營造君臨天下的氣勢，特朗普安排總統專機空軍一號直接降落會場，再將飛機駛至坐著數百民眾的看台旁，在參加者中間下機，再徐徐走到中央舞台，在黃昏晚霞加上現場激昂音樂配合下，其登場方式可算將個人魅力展現到極致，令人感覺仿如置身電影場景。

難怪狂人的粉絲總帶點瘋狂，特朗普那種個人政治魅力對香港人來說實在是無法想像：有美國民眾為見總統一面，驅車由西岸穿州過省到佛州撐場。當特朗普提及自己因肺炎失去朋友，台下支持者隨即高叫「We love you」安慰，甚至有人一周花6天義務為總統拉票。

不論政見立場，香港所謂較盛大的「造勢」活動，似乎只能數到當年「薯片叔叔」曾俊華在中環的巴士集會，但規模和氣氛均不可同日而語。始終香港人從未嘗過以真正民主方式一人一票選特首的滋味，亦難怪體會不到追總統如追星一般的熱情。

特朗普支持者的激情亦不只指向台上，由於部份美國傳媒一直被特朗普針對，其支持者在活動中經常左一句「CNN sucks」，右一句「fake news」向記者席破口大罵，連特朗普本人亦會在演說中公然批評眼前的傳媒。記者亦只能坐著「中箭」，感受一下美國傳媒的窘境。

記者 鍾雅宜 美國直擊

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！