NASA疑誤當太空垃圾為「小行星」 真身或是54年前探月火箭碎片

美國太空總署（NASA）一名專家指，署方早前稱一顆下月將受地球引力牽引圍繞飛行的「小行星」，真身很可能只是54年前美國一次探月任務火箭的碎片，歷經多年在太空漂浮才逐漸飛近地球。

NASA小行星專家喬達斯（Paul Chodas）推測，這顆本來被命名為「2020 SO」的小行星，其實是1966年發射的半人馬座火箭（Centaur）的其中一件殘骸。火箭當時搭載了月球探測儀測量員2號（Surveyor 2），但任務失敗收場，原本預計火箭殘骸會掠過月球，然後像普通太空垃圾圍繞太陽運轉。

喬達斯指這被當成「小行星」的物體，圍繞太陽運轉的軌道跟地球公轉軌道非常相似，在一般情況下真正的小行星不會以這種軌迹運轉。另外這物體沒有朝上或朝下傾斜，真正的小行星通常會出現不同的移動角度，而它只以每小時2,400多公里的速度飛向地球，以正常小行星標準來說是比較慢。

根據其亮度，專家估計其長度約是8米，和半人馬座火箭每節大小相符。隨着它越來越接近地球，專家可掌握和畫出其預測軌道，並測量它受太陽輻射和熱效應推動程度等，喬達斯說：「我對這感到很高興，找到其中一件（太空垃圾）並發現這種聯繫是我的愛好，我已經這樣做了數十年。」

在浩瀚的太空，要辨別是太空垃圾還是小行星相當困難，喬達斯表示就是靠這些運行軌道來推測那些物體到底是甚麼，但不算是百分百準確。他在1991年與團隊就曾遇過相反的情況，雖然有神秘物體圍繞太陽的軌道跟地球相似，但最終發現是真的小行星而不是太空垃圾。

喬達斯預料這件太空垃圾將會在11月中起，圍繞地球運轉約4個月，然後明年3月就會離開地球的軌道，重新圍繞太陽運轉，他還表示這物體應該不會撞向地球。

美國哥倫比亞廣播公司

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