英母酒精中毒猝死5天才被發現 遺18個月大嬰兒手持空奶瓶嚎哭

英國蘇格蘭格拉斯哥一名媽媽酒精中毒猝死家中，遺下18個月大兒子在嬰兒床上拿着空奶瓶嚎哭，約5天後死者男友上門才驚悉事件。由於死者是難民，負責移民問題的內政部和提供庇護住所的Mears集團被指失職，男友亦向內政部採取法律行動。

事發在8月中，南納（Eric Nnanna）和來自烏干達的34歲女友巴琴（Mercy Bagum）一直住在不同單位，Mears後來聯絡巴琴，指8月時會安排她住另一地點。然而南納8月19日到巴琴家打算幫她搬家時，對方沒應門，他以為女友已經搬走了，但3天後巴琴仍沒有消息，南納決定回來看看。

南納在巴琴家門前聽到兒子阿德里爾（Adriel Ejikemeuwa）的哭聲，擔憂下報警，警員進門發現巴琴倒斃玄關，阿德里爾則在嬰兒床上緊抓空奶瓶哭泣，驗屍發現巴琴死於酒精中毒。

內政部及Mears集團被轟失職，社運人士要求當局對巴琴的死展開調查，南納說：「我不知道出了甚麼問題，當我想到阿德里爾過去數天是怎麼過，我的心都碎了。如果Mears告訴了巴琴她要搬去哪裡，我就會去新單位找她們，阿德里爾便不會被留下來那麼久。我很想念巴琴，阿德里爾也是，他有時還在叫媽媽，無法幫他理解發生了甚麼事，讓我很難過。」

關注難民住宿的慈善機構「PAIH」總監庫雷希（Robina Qureshi）表示：「當巴琴沒有在原定搬家時間出現時，看來Mears集團並無採取任何措施示警，導致一名嬰孩在媽媽死後數天斷水斷糧。這宗悲劇揭示了更廣泛的系統化問題，國家令難民和移民處於弱勢。」

阿德里爾現時在市內另一個內政部單位跟爸爸南納同住，南納亦向內政部採取法律行動，「希望我們至少明白為甚麼會出了這種錯，也希望我們的經歷不會再出現在其他人身上」。一旦他成功索償，所有賠償金會存入基金，讓阿德里爾長大成人後使用。

英國《每日鏡報》

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