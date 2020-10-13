美國大選｜直擊｜80%人無口罩肩貼肩叫口號 造勢會防疫鬆保安嚴

佛羅里達州是全美疫情最嚴峻的州分之一，根據美國疾病管制與預防中心最新數據，佛州至今錄得逾72萬宗武漢肺炎確診個案，單是過去一星期就新增1.7萬宗個案。昨日的造勢大會雖然在室外舉行，大會亦有向參與者派發口罩、酒精搓手液等防疫用品，但數千民眾為一睹特朗普台上風采，全程幾乎肩貼肩逼向台前，完全沒有社交距離可言，現場更有約80%人沒有戴上口罩。

記者 鍾雅宜 美國直擊

《蘋果》記者在美國走訪多個州分，發現疫情持續的佛州居民戴口罩的意識確是較弱，而在特朗普造勢大會的場內外，更幾乎完全看不見疫情的痕迹。場外不少支持者向記者表示，他們認為毋須戴口罩，因此即使進入會場前須量體溫，大會亦有向市民派發口罩及酒精搓手液，但入場後會戴口罩的人不多，亦無工作人員勸喻參加者戴口罩。

市民進入會場後，除了座位沒有按指示分隔開，企位更幾乎是人人面貼面、肩貼肩，即使屬高危一族的長者及小童，亦全程沒戴口罩。在特朗普演說期間，支持者不時放聲大叫，亦大大增加病毒傳播機會。

現場不少特朗普支持者都有輕看武漢肺炎傾向，擁有近7萬粉絲的影片分享專頁「Paint the trump」版主Jeff就指，特朗普為國家而戰，連武漢肺炎都沒有殺死他，認為肺炎其實只是一般流感，大家毋須因此戴口罩，「不應被恐嚇擊敗」。

雖然防疫漏洞處處，但保安檢查則相對嚴格。造勢大會在晚上7時舉行，大會要求傳媒早於上午11時就要進場擺放儀器，然後再作詳細安檢；下午進場時，隨身物品再須經警犬檢查才能帶入場，現場不遠處的屋頂亦見有狙擊手全程戒備。

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