家居鏡頭任睇｜新加坡等地家居CCTV疑遭入侵 網絡不法群組兜售走光私密片

不少人會在家中安裝閉路電視監察小孩或老人狀況，但同時可能讓黑客有機可乘，大馬傳媒報道，近日有多個家庭的閉路電視懷疑被黑客入侵，有不法之徒剪輯一些如換衣服、哺乳甚至性行為的影片放上網謀財。

《星洲日報》報道，近期有黑客在一些網絡平台，聲稱自己可以入侵一些家庭的閉路電視，並提供超過4,000張相片和短片的「樣本」給人試看，再遊說這些人付錢加入收費群組，藉此謀取不義之財。報道指，黑客要求加入的人用比特幣等虛擬貨幣付錢，收費是150美元（約1,170港元）。群組提供更多內容，除了每周有新影片，內容包括女子換衣服、走光和性行為等，更可以用「直播」方式觀看這些被入侵的閉路電視，甚至教用戶如何入侵閉路電視，並自行錄製自己想要的片段。

除了新加坡，這個黑客群組還提供南韓、泰國和歐美等地的相片或短片，根據一些來自新加坡的畫面，估計黑客早至2018年就開始入侵不同家庭的閉路電視。

38歲的郭先生一年前為了觀察自己孩子在家的情況，在家中安裝了閉路電視，他表示自己在購買前做足功課，他說：「我曾在網上看過類似新聞，因此在購買前做了比較，最重要的是本身有安全的防火牆，才能避免類似事件。」

《星洲日報》

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