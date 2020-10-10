美國大選｜前NBA球星48歲奧尼爾自爆首次投票：感覺很好

（北美通訊）前NBA球星、48歲的奧尼爾（Shaquille O’Neal）近日透露，他從未在美國大選投票，也不了解總統大選中的選舉人團制度（electoral college system）。不過，今屆大選奧尼爾已提前郵寄投票，表達自己的聲音，「我第一次投票，感覺很好。」

奧尼爾在網上節目《The Big Podcast with Shaq》承認，從未在美國大選中投票，「你知道我喜歡在節目中實話實說，我的確從未投票」，他續說，「我討厭虛偽，而我也參與了投票活動，換言之美國聽眾：我終於投了票，這感覺很好」。

奧尼爾沒有透露他把選票投給哪位候選人，但認為，過去沒有投票盡公民責任，對此「沒有藉口」。聽到這消息後，節目主持人金卡德（John Kincade）大感震驚，追問下，奧尼爾也承認不了解選舉人團制度，但表示自己曾為不同人物助選拉票，如亞特蘭大地方檢察官韋利斯（Fani Willis）。

今年夏天，奧尼爾聯同前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）和另一名NBA球星塔圖（Jayson Tatum），發起了「When We All Vote（當我們一起投票）」活動，透過hashtag 「#MyStartingFive」在網路呼籲人們登記選民及投票，當時，奧尼爾表示「每人都要出去投票」。

-----------------------------

打國際線 《蘋果》英文版免費試睇 <a href="https://hk.adai.ly/e/jvVYt5B5T6″ target="_blank">按此了解更多</a>

英文版已登錄新版《蘋果》App<a href="http://onelink.to/appledailyapp">按此下載/更新</a>