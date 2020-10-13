武漢肺炎｜加州多縣將陸續解封 州長提醒勿鬆懈防疫

（北美通訊）儘管武漢肺炎仍在美國境內肆虐，但加州的疫情開始緩和，最新住院和死亡數字皆達到半年來最低水平。預料加州周二將會進一步解封更多縣。不過，加州州長紐森（Gavin Newsom）警告，疫情尚未完全退卻，加上流感季節即將來臨，提醒民眾不要鬆懈。

根據《洛杉磯時報》的統計，加州武漢肺炎的相關死亡數字，在過去7天平均為每天57宗，是自五月以來最低；而因武肺入院的人數，在周六只有2,209宗，是自4月2日以來新低。確診比率錄得為疫情爆發以來最低的2.6%。相比夏季每天平均錄得死亡人數140人，因武肺住院人數超過7,000人，確診比率超過7%，加州疫情現已大幅改善。

紐森表示，加州的抗疫措施正朝向正確方向邁進。他計劃周二宣佈更多縣可以重新開放餐廳、戲院和健身室等公眾場所。他並透露，州政府亦正考慮重開列為最高限制級別的紋身店。加州於上周五公佈新社交指引，限制聚會家庭數目不多於3個，並強調人數越少越安全。

不過，紐森強調，民眾不要為此而鬆懈，因為病毒相當頑強，而且加州疫情尚未完全退卻。他指出，因為周末的統計會有滯後，周一的低數字可能受人為因素影響。而即使入院和死亡人數大幅減少，但下降速度開始放緩，而新增感染人數更停止下降，開始趨向平穩發展。

紐森表示，流感季節即將來臨，在兩種流行病夾擊會帶來更大挑戰。公眾在冬季會較多時間逗留在室內，亦有機會增加病毒傳染風險。

加州是全美疫情最嚴重的州分，至今累計超過85萬人感染，造成1.6萬多人死亡。

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