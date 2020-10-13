武漢肺炎●全球疫情｜梵蒂岡瑞士衞隊四人確診 教宗見客沒戴口罩

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,760萬，全球死亡人數突破107萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過776萬宗，死亡人數突破21.4萬人。印度確診人數超過712萬，位居全球第二，死亡人數逼近11萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破509萬，死亡人數超過15萬。俄羅斯確診人超過130萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

梵蒂岡瑞士衞隊四人確診

負責保護教宗的瑞士衞隊，四名人員確診且有徵狀。梵蒂岡周一表示，四人已被隔離，正追踨密切接觸者。

不過，83歲教宗方濟各周一接見澳洲樞機佩爾（George Pell）時沒戴口罩。

英「三級制」下疫情嚴重地區酒吧若供餐可營業

英國首相約翰遜周一公佈將在英格蘭實施三級封鎖制抗疫，利物浦所在的默西賽德郡（Merseyside）被列入「極高」等級，酒吧必須暫停營業，利物浦酒吧業界叫苦連天，說新措施會摧毀生意。

英國政府其後澄清，在「極高」等級地區，酒吧若以餐廳形式營業，提供膳食，酒僅為佐餐的話，仍可繼續開門做生意。

約翰遜公佈的「本地武漢肺炎警報級別」分為「中等」、「高」和「極高」三級。「中等」級別涉及英格蘭大部份地區，包括跟非家人聚會不得超過六人，商店在晚上10時至翌日清晨5時不准營業；「高」級別涉及大部份本已有地區活動限制的地區，包括禁止所有非同住者的室內聚會、戶外限聚人數最多六人。「極高」級別則所有室內的非同住者聚會，以及所有私人花園的聚會都被禁；酒吧暫時停業。

路透社／美聯社／法新社

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