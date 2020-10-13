天下圍中｜美國副國務卿訪印 稱中國為「房中象」

美國副國務卿比根（Stephen Biegun）周一展開一連三日的印度訪問，在新德里出席印美論壇開幕禮時，形容中國是「房中象」（elephant in the room），而美國渴望在印太地區推展印度利益，

比根表示，美國正探討如何在不改印度「戰略自主」傳統之同時加強印度的力量。他說：「印度有深厚的戰略自主傳統，我們對此表示尊重。我們不求改變印度傳統，只想探討如何增加印度的力量以守護主權與民主，以及在印太地區推展印度利益。」他說，美國因此增加對印度售武以及兩國情報分享，而可做的還有很多，包括加強印度自衞能力，推廣兩軍的互用性等。

比根警告，崛起的中國是「房中象」（Elephant in the room）。「Elephant in the room」是英語成語，用來隱喻某件雖然明顯卻被集體視而不見、不敢反抗爭辯的棘手問題。

美國國務卿蓬佩奧上周與澳洲、印度及日本進行「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue，Quad），呼籲印太地區盟友合作對抗中共的「剝削、脅迫和腐敗」。比根表示，Quad國家是受共同利益驅使而合作，不會限制參與國，「任何尋求自由開放印太地區，而又願意採取措施確保印太自由開放者，歡迎合作」。

比根此行預期為本月稍後美印外長與防長2+2對話鋪路。

美聯社

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