移民不移民｜BBC細說3位港人的故事 29歲司機：我呢一代多數專注賺錢然後走人

曾幾何時香港是一片安居樂業的土地，但隨著中共加強控制香港，強推「港版國安法」等，不少港人已視移民是唯一出路。英國廣播公司（BBC）訪問三名港人，了解不同人對未來何去何從的看法。

香港在1997年回歸中國，仍能維持其國際金融中心的地位，不少人也借助中國賺大錢，29歲的林先生正是典型例子之一。他在去年的反修例運動前是一名包車司機，專門為中國遊客提供接載服務，為他賺取可觀的收入。去年香港修訂逃犯條例引發抗爭運動，令中國遊客來港的數量大減，今年武漢肺炎爆發更直接將旅遊業扼殺，林先生說：「在經濟上，香港很難不依靠中國，就算水源和電力都是，香港很難去除這種對中國的依賴。」他因而被迫轉職做巴士司機，收入比以往少一半，但他認為現今市道找到穩定正職已相當幸運。

面對這種難以改變的困局，很多港人改為視這片自己成長的土地只是謀財之處，賺取足夠金錢就立即移民海外，林先生坦言：「我這一代的人大多只專注賺錢，然後離開香港，就算我也是這樣想。因為（回歸）只過了20多年，情況就已經這麼惡劣，沒有人知道50年後會變成怎樣。」

剛由大學畢業，化名為Thomas的22歲受訪者讀軟件工程，本來前途一片光明，但由於經濟疲弱令他未能進入一間國際公司工作，而他也拒絕為政府或禁止言論自由的公司工作，他說：「對於我來說，加入其中就等於助紂為虐，而我真的不想這麼做。」對於Thomas來說，人生的意義並不止於發大財，自由和尊嚴才是最重要的價值，他直言：「眾所周知，發達最好的方法就是捉緊來自中國的機會，但我不認為金錢或財富上的成功是唯一衡量人生的指標。」

印度裔的Roshan Melwani今年43歲，他在香港土生土長，其家族超過60年前由印度移居香港並開設西裝店，他目前正幫忙經營，客戶來自全球各地。他認為「港版國安法」等對他影響不大，他說：「我想繼續在這經營企業，我亦認為我可以，我認為中國在港的影響力日增和國安法，對我的企業沒有影響，對很多圍繞我們日常的企業都沒有影響。」

不過，他同時道出一個現實：「突然離開然後移居其他地方，是很困難、很痛苦的。我不想離開，我也沒有計劃離開。」

英國廣播公司

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