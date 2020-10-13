美國大選｜直擊｜視中美貿易戰有利美國本土 華人拉隊撐特朗普

特朗普對中國採取強硬政策，甚至多次直稱武漢肺炎為「中國病毒」，不過在特朗普患上肺炎後首場造勢大會，支持者中卻不乏華人面孔。有華人支持者直言自己在社會主義國家長大，擔心若拜登當選會令美國走向社會主義，故決心支持特朗普，又直言不介意對方稱肺炎為「中國病毒」，認為只解釋病毒的發源地，外界不應有太大誤解。

記者 鍾雅宜 美國直擊

來美15年、華裔的菲菲是在場外高舉支持特朗普旗幟的其中一人，她強調美國不可成為社會主義國家，又稱若選擇社會主義，倒不如到中國生活。2016年曾當共和黨義工的她，早前在網上成功號召數百名「侵粉」，今日與部份人一同前來造勢大會，當中甚至有80多歲的長者特意從西岸的加州駕車前來奧蘭多參與造勢大會，「因為佛州是搖擺州，亦是他康復後第一個到訪城巿，一般指佛州贏，總統就會贏，因此（這裏）很重要」。

菲菲形容特朗普是有頭腦的經濟人，令美國經濟變好，亦為她們提供了很多做生意的機會。她直言擔心拜登上任會令美國變成社會主義國家，「我在社會主義國家長大，需要認識領導才能有（經濟）機會」，認為美國真正放開胸懷歡迎合法移民。

就美國對中國強硬態度，她直言自己支持美國，特朗普作為美國總統，亦必然是為美國人工作，因此支持他對華掀貿易戰，認為必須採取對美國本土有利的措施。至於武漢肺炎被稱為「中國病毒」，她認為是外界有誤解，正如「西班牙流感」，名字只解釋該處屬病毒發源地，她認為並非指摘中國。

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