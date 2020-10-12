武漢肺炎｜渥太華市嚴格要求居民戴口罩 違者即罰260加元

加拿大正值第二波武漢肺炎疫情，重災區之一的渥太華市政府推出副例（ by-law），加強在公共交通設施內執法，如看到拒絕佩戴口罩的乘客，將不會先提出警告，馬上罰款260元（加元、下同，約1,537港元）。

渥太華市政府指，周二起，乘搭公共交通時沒有佩戴口罩的人士，如無適當豁免理由，將會被罰260元。市長屈臣（Jim Watson）上周五表明，當局不會再向沒有佩戴口罩的人提出警告，違者一旦被發現，將會受到懲罰。

負責市內公共交通營運的OC Transpo，自6月15日起，要求乘客在車廂內佩戴口罩，但一直沒有與市政府合作，落實相關執法行動。該公司交通服務總經理麥高尼（John Manconi）指出，如乘客並非合資格「可豁免帶口罩人士」，如幼童、身體殘疾或有特殊身體狀況，否則乘客不戴口罩登車，將被罰款及趕下車。

渥太華市政府早前已加強防疫相關執法，在9月份，當局向未能遵守在室內設施佩戴口罩的商業單位及個人，發出三張告票及92次口頭警告，另外向16人提出檢控。

渥太華周一公佈，單日新增119宗武漢肺炎確診個案，較前一日的54宗大幅飆升；全加總確診數累積增加至182,707宗，9,625人不治。

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