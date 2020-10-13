越南中部連環遭風暴吹襲 引發山泥傾瀉洪水至少28死

越南中部遭兩個風暴吹襲暴雨成災，導致多地出現山泥傾瀉及水浸，至少28人死，12人失蹤。

防控天災部門周二指，廣治、順化和廣南省周一單日計已有18人死亡，周二更增至28人死，其中22人被洪水沖走，3人在海上溺斃，其餘3人被電死，另12人下落不明。

順化省一個正興建中的水力發電廠發生山泥傾瀉，據報17人被埋在瓦礫下，當局已派出直升機到當地視察。發電廠負責人指周一下午才收到通知，因當地訊號接收不佳，無法查證事件。越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）今天早上指示，地方政府盡力搜救工人，但當地部份道路被洪水淹浸，導致交通受阻。

越南中部受到兩個風暴侵襲出現水災，至今已淹沒逾13萬房屋包括244間學校，逾6.6萬人周一晚要緊急疏散，592公頃稻田和近4,200公頃其他農田被淹沒，逾15萬隻牛和家禽死亡。

由於熱帶風暴浪卡將吹襲越南中北部，當局預料會帶來強風及大雨，低窪地區會持續出現洪水及山泥傾瀉。

路透社／新華社

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