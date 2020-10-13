美國大選｜專訪共和黨華裔超級支持者 直言最欣賞特朗普「有GUTS」

（北美通訊）特朗普當政近四年，美國華人各有評價。在洛杉磯生活、特朗普超級支持者黃趙企晨（Sophie Wong），四年來對總統的愛有增無減。她接受《蘋果》專訪表示，特朗普能夠實踐競選承諾，是她「最佩服的總統」。而美中交惡，即使身為華人，但她認為白宮的對華政策只是以美國優先，加上中共惡行使全球醒覺，「與中共政權抗衡已不單是共和黨及特朗普的事。」

駐洛杉磯記者：張紫茵

去屆大選前夕，加州共和黨華裔女性黨代表黃趙企晨接受《蘋果》專訪，當時，她形容選情不被看好的特朗普是「上帝的選擇」。四年快過去，她再次接受專訪，雖然經歷美中貿易戰、香港問題、武漢肺炎後，兩國關係變得緊張，但她對特朗普的愛依然有增無減。

「特朗普正在做對的事，我們希望在談判時，能夠大家平等，這是我們美國的想法，但是中國沒有。如果中國能夠想開一點，40多年來中國能夠發展到這個地步，是美國幫他們，全世界也幫它們，也希望它們實現民主；但反而它們把共產思想，在不同方向影響美國，這是我們不會贊成的。」

武漢肺炎病毒由中國傳到美國，逾20萬人染疫死亡，在美華人更成為被歧視目標。黃趙企晨指，歧視在美國一直存在，在疫情期間特別敏感，她因為居家避疫沒有外出，沒有感受到實際情況有多嚴重。但她分享自身經歷說，當年她是首位勝出阿罕布拉（Alhambra）學區選舉的華裔教委，當選後很多人密切留意她、或批評她做的事，她不會大鑼大鼓訴說被歧視，反而更努力證明自己的能力，取得別人信服及尊重。

她認為，特朗普對待中國的方式，就好像當年前總統列根拖垮蘇聯般，不是一定要中共倒台，只是希望它們開放進步，「中共過去所做的事，已引起全球反感及醒覺；兩黨參議員已經醒悟，與中共政權抗衡不單是共和黨及特朗普的事。」

黃趙企晨回想，四年來，越來越多華人出面支持特朗普，原因是華人移民美國後，感受到民主自由，所以更希望美國變得強大，同時影響到中國開放起來。現在，她每日忙著在不同社交平台如微信、Facebook﹑Line群組內，發放與特朗普有關消息，在各平台聚集成千上萬特朗普支持者。

自18歲移民美國後，黃趙企晨便加入共和黨，曾經為美國兩位前總統、大、小布殊、前加州州長阿諾舒華辛力加等選舉出錢出力，今年繼續為特朗普站台。她形容，特朗普是她「最佩服的總統」，因為在過去四年，特朗普競選承諾一一實踐，「特朗普選上後我就有個比較。他所講的都做得到，他有膽識，只要是他相信的事就會做，無論媒體怎樣反對他，他只覺得這是對人民好的就會做......沒有他的話，我們美國沒有這樣強大。」

最新民調顯示，特朗普支持度落後於對手、民主黨候選人拜登。黃趙企晨說，前總統奧巴馬當年爭取連任也不容易，而且很多共和黨支持者，本身是保守宗教人士或來自教育界，接受民調時不會表露真實取態，這些「沉默大多數」有需要時就會出來投票。

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