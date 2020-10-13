中美角力│美擬對台售7武器 其中3項已知會國會

路透社周一獨家報道，美國白宮近日已經非正式通知國會，尋求批准向台灣出售三種先進武器。

路透社上月引述消息報道，美國計劃向台灣出售多達七種武器，包括水雷、巡航導彈及無人機，以加大對北京施壓。周一的報道引述三名消息人士，監督「對外軍事銷售」計劃（Foreign Military Sales）的國務院已經通知參眾兩院的外交委員會領袖，已批准對台出售其中三種武器，包括洛歇馬丁製造的高機動火箭炮系統（HIMARS）、波音（Boeing）製造的SLAM-ER空對地導彈、供F-16戰機使用、可實時傳送影像和數據到地面站的外掛傳感器。

無人機、陸基「魚叉」反艦導彈、水雷等其他武器的出售，預計不久也將通知國會。

國務院發言人表示，國會獲正式通知前對台售武前，不會證實或評論任何軍售。

根據美國政策，總統決定推動軍售後，國務院代表總統向國會相關委員會提交初步或非正式通知書，兩院的外交委員會有權審查甚至阻止軍售，行政部門20天後才會採取進一步正式動作。

路透社

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