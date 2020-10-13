Facebook轉軚禁止「反猶言論」 朱克伯格承認觀點已變

（北美通訊）Facebook表示，重新審視政策後，宣佈將會禁止用戶在其平台上，張貼涉及「否認及扭曲猶太人大屠殺」（denies or distorts the Holocaust）的言論及內容。公司創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）承認自己的觀點有變，認為要在言論自由和正確內容間，找到平衡點。

Facebook周一表示，鑒於近期「反猶主義」在全球再次抬頭，加上年輕一代對當年的慘劇缺乏認知，公司有必要就相關政策作出修訂。

朱克伯格在2018年曾經表示，公司不會移除涉及「否認大屠殺」的內容，原因是相信部份用戶，並非有意犯下這一錯誤。 他也曾經在多個場合上表示，Facebook不應審查平台上的內容，或就資料的真實性作裁定。

但朱克伯格周一表示，自己的觀點已有改變，明白就言論標準作出界限並不容易，但在當今時世下，有必要在言論自由和正確內容之間，找到平衡點。他提及，Facebook在今年第二季度，共移除了2,250萬個涉及仇恨的貼文，禁止250個「白人至上」組織發言，並關閉了一部分散播陰謀論的賬號。

Facebook近期遭受連串批評，指公司縱容仇恨言論及散播假新聞。上周，Facebook移除了美國總統特朗普一篇貼文，他當時指，武漢病毒致死率低於季節性流感。

美國最新民調顯示，在18至39歲年輕人群體中，接近25%認為猶太人大屠殺慘劇並非是真實歷史，或相信當時的死亡人數被誇大。

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