洛杉磯球迷慶祝奪冠變騷亂 LAPD射橡膠子彈鎮壓76人被捕

（北美通訊）相隔十年，NBA球隊洛杉磯湖人再奪總冠軍，雖正值武漢肺炎疫情，仍無阻洛杉磯居民上街慶祝，大批球迷在周日晚上，趕到市中心史達普斯中心（Staples Center）狂歡，惟樂極生悲，演變成暴力破壞及搶掠，洛杉磯警察局（LAPD）出動橡膠子彈鎮壓，最終76人被捕﹑超過30座大廈遭到破壞﹑8名警員受傷﹑兩名球迷被橡膠子彈射傷。

「紫金兵團」再次奪冠，贏得史上第17個總冠軍，也為今年一波三折的NBA賽季劃上句號。雖然不少洛杉磯官員及領袖，皆呼籲民眾留家慶祝，但仍有逾千名球迷，周日晚上湧到湖人隊主場史達普斯中心狂歡；不少球迷持著今年離世的前球星高比拜仁（Kobe Bryant）海報，向其致敬，並狂呼「高比﹑高比」聲浪。

隨著夜幕降臨，慶祝活動越演越烈，有球迷大放煙花及鞭炮，並燃燒及塗鴉巴士車身，位於洛杉磯第9街及花街的Starbucks更被洗劫。有球迷表示，當時，有人向警察投擲瓶子及雜物後，警方向民眾發射橡膠子彈還擊。

LAPD證實，有兩人被「非致命的彈藥」炸傷，被送到地區醫院；另外有8名警員受傷，需接受治療，附近30多座建築物和設施遭破壞，合共76人因刑事毀壞﹑襲警﹑非法集會等被捕，稍後再點算整體損失。有民眾周一早上接受訪問表示，對於球隊主場附近被大肆破壞感到難過，指難以想像如果湖人隊未能奪冠，會發生甚麼事情。

湖人隊表示，鑑於疫情仍然嚴重，球隊沒有計劃舉行大型巡遊及慶祝活動；有傳聞，球隊或在網上舉辦慶祝活動，但球隊方面未公佈任何消息。

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