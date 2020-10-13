新潟事隔19年再現黑熊殺人 當局首發熊出沒警報

日本新潟縣自2001年後再發生黑熊殺人事件，政府首次發出「熊出沒特別警報」，提醒平民外出時要提高警戒。

關川村一名70多歲婦人10月1日在農田被黑熊襲擊，留醫至前天不治，是新潟縣19年來再發生有人被黑熊襲擊致死事件，同日在南魚沼市亦有2名女士被黑熊襲擊受傷。路透社報道，新潟縣今年4月起已有9人被黑熊襲擊，並接到超過900宗黑熊出沒或發現熊足迹的報告。

縣政府和警方召開緊急會議，周一發出當地歷來首個「熊出沒特別警報」。警報提醒當地人盡量避免單獨出門，或到曾發現黑熊足迹的地方，假如要前往山區，要攜帶鈴鐺、收音機和可以趕走黑熊的噴霧。

政府亦加強捕捉黑熊措施，包括增加陷阱，各個市政府也互相協調，當捕熊陷阱不足時應向其他地方借用。

今年頻頻出現黑熊襲擊事件，新潟縣農產園藝課課長神部淳解釋道：「今年森林中的水果和其他食物減少，令牠們要跑到人類的居住地（覓食），帶來不同危險。」

日本放送協會/路透社

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