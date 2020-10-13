美國大選｜直擊｜拜登佛州拉開4.5%優勢 年老選民轉軚成關鍵

佛羅里達州一向是極重要的搖擺州分，自1996年以來，奪得佛州的一黨均能取下總統寶座。上屆希拉莉與特朗普在佛州爭持激烈，民調顯示希拉莉以不足1個百分點力壓特朗普，但最終反而是特朗普以1.2個百分點之差勝出，令不少人大跌眼鏡。今屆民調顯示拜登在佛州以4.5個百分點領先特朗普，有時事評論員認為，拜登藉疫情奪回不少年老選民支持，已經拉開一定差距，一旦特朗普失去佛州，將成他連任失敗的致命傷。

記者 林偉聰

佛州有29張選舉人票，數目之多是全國第三，僅次加州及德薩斯州；佛州亦是傳統搖擺州分，過去24年都隨著總統的政黨輪替而轉手。民主共和兩黨在佛州戰況緊湊，最經典是2000年一屆，共和黨的喬治布殊和民主黨的戈爾在該州幾乎打成平手，兩人都取得48.8%選票，最終要經多輪重點及法律程序後，最高法院才確認布殊以537票之微勝出。

過去3屆總統選舉，兩黨在佛州得票的差距均不多於3個百分點，不過民調分析網站「FiveThirtyEight」綜合不同民調的結果，得出現時拜登的平均支持度為49.1%，比特朗普的44.6%已高出4.5個百分點，而且差距在踏入10月後有擴大的趨勢。

該網站按游離選民、人口特徵等因素調整後，預測拜登可以取得佛州51.5%的選票，特朗普得票則只得47.7%；網站又按民調結果模擬選舉結果，得出在100個不同結果當中，有73個都是由拜登勝出。

《經濟學人》亦有類似分析，預測拜登可以奪得51.7%選票，有75%機會勝出；不過雖然不同民調都顯示拜登有一定優勢，但鑑於以往經驗，美國傳媒一般都繼續將佛州列為難分勝負的「toss-up state」。

時事評論員梁啟智指，陽光充沛的佛州向來吸引不少人在退休後遷至定居，而這批年老選民當中有不少在上屆支持特朗普，但經歷今年肺炎疫情後，不少年老選民轉投民主黨陣營，估計他們的轉軚是拜登在佛州有較明朗優勢的原因。

根據2018年人口普查數字，佛州65歲以上的人口比例為20.5%，全國排行第二。翻查上屆選舉的票站調查，佛州投票選民中有21%是65歲以上人士，當中高達57%支持特朗普，遠高於他在該州49%的整體得票，支持希拉莉的只得40%。不過美國退休人士協會上月的民調顯示，65歲以上支持特朗普的跌至48%，更比支持拜登的49%低；即使有其他民調調顯示特朗普在此群組仍有優勢，但雙方差距亦只得數個百分點。

上屆民調錯估佛州形勢，但梁啟智認為，以佛州的傳統而言，拜登現時4.5%的差距已經算闊，加上以往民調的問題，例如未有就教育程度加權，今屆普遍都已糾正，未必會再現上屆的情況；但今屆有破紀錄的郵寄選票，梁認為這些選票的有效性有待驗證，令結果仍存變數。整體而言，梁啟智認為若特朗普失掉佛州，將成為他爭取連任的致命傷，「好難諗到另一個情況，佢可以輸佛羅里達州，但係喺第二度搵到夠票贏返。」

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