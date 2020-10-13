美航校中國學生自殺身亡 家屬斥種族主義釀慘劇要求校方賠百萬

（ 北美通訊 ） 一名由深圳航空派至美國飛行學院（ American Aviation Academy ) 進行培訓的準機師，一年前在校內宿舍吊頸自殺，死者父母上月21日入稟法院，指校方一系列涉種族主義的行徑及不公對待，導致愛子自殺身亡，並要求校方至少賠償100萬美元，以及承擔過程中所涉的法律費用。

事發於2019年4月16日，21歲的顏洋（Yan Yang) 被發現在位於德州登頓市的學校宿舍內吊頸自殺。報道指涉事學校有多項針對中國學生的規例，如不准在校內說中文、要接受額外的「體力任務」等，但校方否認顏洋生前遭受欺凌，指飛機師是非常困難和充滿挑戰的職業，英文更是航空交通必要的溝通能力，顏洋多項成績未達合格標準，校方已極盡所能向他提供協助，但無法阻止悲劇發生。

校方首席行政人員施其(Michael Sykes)在一份聲明中指，顏洋的精神健康問題跟他未能達至校方所訂的學業指標有關，校方自2018年10月起已多次勸誡顏洋退出課程，但對方堅持繼續留院學習，可惜表現一直低於同期學生。

不過，顏洋的同學兼好友劉江昊（ 音譯，Jianghao Liu) 形容顏洋生前成績高於校方的要求，而自己曾向校方反映顏洋的精神狀況，但校方選擇採取不在乎及忽視的態度。劉江昊又提到，校內其它非以英語為母語的學生，若被發現講自己的母語，並不會如中國學生般受到同等的懲罰。顏洋父母認為兒子離世是跟在校內遭受的待遇有關，所以決定提告，向校方追究責任並要求賠償。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！