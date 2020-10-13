武漢肺炎｜英美正談判 盼年底前恢復通關、縮短隔離日數

（北美通訊）英美兩國政府正在談判，討論恢復兩地通關，期望最快在今年底的節日旺季，增加來往紐約巿和倫敦的航班，並縮短旅客強制隔離日數。

因應武漢肺炎疫情，任何人由美國前往英國後，要強制自我隔離14日；美國方面，則只批准美國國民及永久居民由英國返美，禁止其他旅客由英國入境。

《華爾街日報》報道，由於美國的病毒檢測能力提升，能夠在旅客出境和入境時進行檢測，因此，特朗普政府正與英國政府磋商，期望恢復兩地通關，並縮短旅客隔離日數。據報，運輸部官員及航空業界均期望把旅客隔離時間，縮短至24小時；其他部門官員則傾向隔離四天至7天。

除了英國，報道指美國同時與德國政府磋商，討論通關事宜。目前，歐盟國家仍禁止美國旅客入境，美國則只容許身處歐盟國家的美國國民和永久居民返國。

歐美兩地恢復通關並非沒有隱憂，目前美國疫情依然未受控，甚至有反彈跡象，本周日、單日再多5.3萬人確診；除着冬季來臨，疫情發展更加不明朗。

美國運輸部表示，已做好準備，可支援美國與其他國家恢復通關。

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