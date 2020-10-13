美國大選｜檢測結果「連續多日陰性」 特朗普復出往佛州造勢

感染武漢肺炎的美國總統特朗普，出院一周後將恢復競選活動，周一前往佛羅里達州桑福德（Sanford）造勢。

特朗普出發之際，白宮醫生公開備忘錄，指出雅培藥廠BinaxNOW快速試劑結果顯示，特朗普連續多日的病毒檢測結果皆呈陰性，不會播毒。醫生強調並非單憑BinaxNOW的檢測結果判斷特朗普的情況，臨床和實驗室數據亦顯示特朗普體內「沒有可察覺的病毒複製」。

特朗普本月1日確診後，競選活動停頓近半個月，現在要與民主黨總統候選人「鬥後勁」。除了佛州，他周二、周三會到賓夕凡尼亞和艾奧瓦州造勢。

美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）周一接受美國有線新聞網絡時指出，武肺康復者有可能短時間免疫，但也有幾周或幾個月後再中招的個案。他認為特朗普在佛州舉行造勢大會不智，指出佛州所在的「太陽帶」（Sun Belt）部份地區感染率正在攀升。

拜登周一到俄亥俄州造勢。特朗普四年前輕取該州，拜登試圖搶攻俄州，擴大「戰場」版圖。他在托萊多（Toledo）向代表當地一間通用車廠工人的全美汽車工人聯合會（United Auto Workers，簡稱UAW）演講，說特朗普已唾棄工人階級選民，只在乎討好「長春藤和鄉村俱樂部」的精英階層，強調他本人才代表工人階級價值。

拜登競選團隊周一發表簡短聲明說，上月底曾與特朗普同台辯論的拜登周一的病毒檢測結果呈陰性。

美聯社

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