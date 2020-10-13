美國大選｜共和黨加州自設投票箱 州政府指違法促交回選票

（北美通訊）加州州務卿帕迪利亞（Alex Padilla）和總檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）周一去信共和黨加州領導層，要求他們立即停止收集選民的郵寄選票，並最遲於周四向選舉委員會交還已收集選票，及提供相關選民資料供核實。他們強調，共和黨在未經授權下收集選票屬違法行為，若不如期交回選票，不排除會採取法律行動。

南加州多個公眾地方，如教堂、體育館等近日都出現金屬投票箱，箱上並標明「官方投票箱」。加州共和黨亦呼籲選民將郵寄選票投進這些票箱。不過，州政府指有關投票箱未經授權，屬於違法。

帕迪利亞強調，只有由縣選舉辦公室設置的官方投票箱，才可合法收集選票，而官方投票箱地點可在州務院網站內查詢。他又指，設置及宣傳非正式的投票箱可能是重罪，可判處二至四年的徒刑。

共和黨表示，他們設置票箱是引用2016年一條名為《選票收集》（ballot harvesting）的法例，當中允許選民將選票交付指定人士代為遞交。加州民主黨人過去亦曾根據該項法律，舉行「選票聚會」讓出席選民即場填寫選票，並由義工收集，統一交到選舉委員會。過往加州共和黨人經常譴責這種做法，並曾因此起訴加州州長紐森（Gavin Newsom）。

不過，帕迪利亞指，即使根據《選票收集》法例，這些非官方投票箱仍屬違法，因為該法例要求選民指定由「人」代理提交選票，並非使用無人看管的箱子收集選票。另外，官方的投票箱有保安設定要求，以確保投票箱內的選票不會被篡改，而共和黨的非法投票箱並不符合規格。

共和黨一直主張，郵寄選票容易出現舞弊，因此加州共和黨決定自行收集選票。不過，根據2016年及2018年選舉的經驗，在三個普遍使用郵寄的州分中，只有不到1％的選票被列為問題選票，而大部份無效的郵寄選票都涉及一些罕見的問題，例如沒有成功寄出﹑太遲寄出或寄錯地址等。

科羅拉多州﹑俄勒岡州﹑華盛頓州﹑夏威夷和猶他州﹐過去每次選舉都會向所有選民寄出郵寄選票。今年由於武漢肺炎疫情，因此有更多州分效法擴大向選民提供郵寄選票。

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