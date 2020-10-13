日媒︰特朗普考慮閃電訪台 承認台灣是國家

日本《夕刊富士》報道，美國白宮鑑於中國近來加大對台灣施壓力道，考慮要給中共一個「終極驚喜」，其中一個方案就是美國總統特朗普閃電訪台，並且承認台灣是國家。

報道指白宮認為中國向美國作出威嚇，「不要再靠近台灣了，如果再靠近不排除開戰」，同時又想阻止特朗普連任。華府更估計習近平可能利用在美國大選投票日前後，美國政治混亂真空期設定襲擊台灣。有見及此，特朗普政府想顛覆中國「一個中國」、「台灣是中國的領土」的言論，特朗普將考慮閃電訪台，並且承認台灣是國家，也可能由副總統彭斯、國務卿蓬佩奧代表出訪，而歐盟跟同盟國已經同意美國的這項行動。

但中央社引述台灣國安人士消息稱，日媒有關「特普將突襲訪台」的報道完全是「八卦聳動」，該名國安人士指出，若對日本傳媒生態有所了解，都知道《夕刊富士》一向以報道八卦聳動新聞聞名。現時距離美國大選不足一個月，兩陣營都在進行最後衝刺，特朗普根本不可能在這個時間訪台，而台灣外交單位亦未接到任何美方高層近日訪台的訊息。

日本《夕刊富士》/中央社

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