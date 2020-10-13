疫常故事｜英校禁學生唱生日歌 不得帶自家製糖果糕點回校分享

英國多間學校推出連串措施，以防武漢肺炎疫情在校園擴散，包括禁止學生在課室內唱生日歌，也不得把家中自製的糖果或糕點帶回學校分享。有家長組織批評荒謬，認為應讓學童早日恢復正常活動。

部分學校頒佈禁令時，要求學生如果遇上生日，同學和老師可以播放生日歌或只是低呻旋律，不能高聲歌唱。另外家中烹調的食物，也不能帶回學校分享。報道指有部份學校更限制學童飲水或去洗手間。目前只有個別學校推行有關措施，並未全面落實。

家長組織「UsForThem」聯席主席布瑞特（Christine Brett）批評，學校除禁止唱生日歌和攜帶食物回校，也有學校不准學生在校外舉行派對。巴瑞特指考慮到生日每年只有一次，令孩子體驗與別不同感覺，認為或影響兒童的身心成長。他又指兒童感染或傳播武漢肺炎病毒的風險都比成年人低，連月來已經因為防疫措施受到不少傷害，社會不可能永遠限制他們的生活，是時候恢復正常。

教育部回應時表示，是否允許同學之間唱歌是由校方自行決定，但根據官方指引，學校應盡可能讓學生在戶外通風情況良好的環境下吹奏樂器或唱歌。活動如在室內進行的話，校方應視乎場地面積限制人數，也需要維持嚴格的社交距離。

英國《每日郵報》

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