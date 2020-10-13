波特蘭民眾不滿慶祝「哥倫布日」 推倒羅斯福、林肯雕像

（北美通訊）美國時間周一為哥倫布日（Columbus Day）假期，部份地區政府，近年則改稱為原住民日（Indigenous People’s Day）。在俄勒岡州波特蘭（Portland），周日晚上有居民發起集會，拆毀當地前總統羅斯福（Theodore Roosevelt）及林肯（Abraham Lincoln）雕像，警方把事件定為騷亂。

自今年5月份、明尼阿波利斯市非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭警方跪頸致死後，波特蘭市的反種族歧視及反警暴示威不斷。周日晚上，網民透過社交媒體發起另一場示威，表達對「哥倫布日」的憤怒。

美國聯邦政府把每年10月份第二個周一，訂為「哥倫布日」法定假期，紀念意大利探險家哥倫布（Christopher Columbus）在1492年發現美洲新大陸。然而，近年部份美國人反思，在哥倫布之前，美洲早已有原住民定居，但遭到後來包括哥倫布在內的殖民者迫害與屠殺，故倡儀把假日重新命名。目前，全美已有10個州分和逾百座城市，把哥倫布日改為「原住民日」，反思歷史及表達對原住民的尊重。

周日晚上，波特蘭示威者在羅斯福雕像綁上鍊子，再在其紀念碑塗上了紅色顏料，並用焊槍燒毀雕像底座，約晚上9點把雕像推倒；隨後，他們轉向林肯雕像下手，約8分鐘後亦將其拉下。

有美國歷史學家指，羅斯福曾對美國原住民發表敵意言論，其強行驅逐原住民的做法遭後世批評，因此人們在羅斯福雕像，噴上「stolen lands」（被盜的土地）塗鴉。另外，林肯曾在達科他原住民與白人發生衝突後，下令處死38名原住民，為美國史上最大型處決，因此抗議者在林肯雕像基座上，噴塗了「Dakota 38」（達科他38）字眼。

推倒雕像後，示威者打碎俄勒岡州歷史學會及波特蘭州立大學窗戶，當地警方將事件列為「騷亂」，下令驅散民眾，其中三人涉嫌破壞及暴力行為被逮捕。

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