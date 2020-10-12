美國大選｜直擊｜出院後即到佛州造勢 特朗普擺強人姿態搶攻搖擺州分

特朗普2016年當選美國總統，震驚全球之餘，亦令世界秩序出現翻天覆地的變化。4年任期過去，總統大選亦在疫情陰霾下進入最後直路，《蘋果》記者赴美直擊這場對全球、中美關係以至香港都影響深遠的選舉。

早前感染武漢肺炎入院、留院數日便極速出院的特朗普，在當地時間12日到民調中落後的關鍵搖擺州分佛羅里達州，舉行首場造勢大會。《蘋果》記者赴美直擊現場情況，全程沒有戴口罩的特朗普在數千民眾歡呼下，乘坐空軍一號直接到達會場，他再次擺出征服病毒的強人姿態，形容自己感到充滿力量，足以「親吻所有人」。不少支持者身穿印有特朗普字眼或頭像的服飾到場支持，更有瘋狂支持者提早10多小時前抵達並等候入場，排隊人龍一度長逾大半公里。

記者 鍾雅宜 何家達 林偉誠 美國直擊

特朗普出院後首個造勢大會，選址在早前因他確診而曾取消造勢的奧蘭多桑福德（Sanford）機場。特朗普在當地時間晚上7時從空軍一號直接下機走進會場，全程沒有戴口罩，發表長達1小時的演說。

《蘋果》直擊現場盛況，至少有4,000至5,000名支持者，大部分是提早大半日已進場，不少人高舉「4 more years （多做4年）」及「make America great again（讓美國再次強大）」的標語。民眾亦不時高叫「4 more years」口號，甚至向特朗普直接高叫「we love you（我們愛你）」等。每當提及拜登的名字，全場均發出噓聲。

特朗普到場後向民眾拋出多個口罩，形容很高興回到家鄉州分，指自己身體健康、感到有力量，「足以走到人群親吻男人和美麗的女人」。他稱自己一定要再次贏得佛州，要令國家比4年前更強大，強調自己不是政客，而是比任何人都努力的戰士。

特朗普又多次提及中國，指自己擊敗中國，給他們一個從未有過的教訓，再次歸咎武漢肺炎病毒是由中國傳來，導致大量美國人死亡。他強調疫苗可令疫情消失，亦稱沒有任何一個國家經濟恢復得較美國快。

造勢大會雖於傍晚舉行，但有支持者在早上已在場外守候。到中午時份，即使天氣高達35度，排隊的人龍仍長達大半公里。造勢會場內外都儼如嘉年華，不少人身穿奇裝異服為總統造勢，並高舉美國國旗，亦有人在場外售賣特朗普紀念品。

來自佛州城市坦帕（Tampa）的支持者Jonathan，身上的帽、衣服到鞋都印有特朗普名字或頭像，他透露凌晨2時已到達附近等候入場。他過去4年曾27次參與特朗普集會，形容特朗普令國家更有秩序，支持他建立邊境圍牆、與中國重訂貿易協議、揭露「假新聞」等政策，認為他是「真誠、真實又真正愛國」的人。他擔心若拜登當選，美國將會受中國控制。雖然特朗普早前確診感染武肺，但Jonathan認為肺炎與一般流感無異，認為不用因此關閉整個國家，亦不用強制民眾戴口罩，因為是個人選擇。

22歲的支持者Sarah與家人前來，首次參與造勢大會的她對此感到興奮。她稱支持特朗普最大原因是不希望美國成為社會主義國家，又認為其政策經常幫助少數族裔，改善經濟上亦做得好。至於武漢肺炎的爭議，她稱不應怪責特朗普早期隱瞞疫情，認為他原本是不想製造恐慌，相信他已做好本份。

另一支持者Joshua則與太太一家四口前來，他在會後稱讚特朗普的演說很好，而且特別喜歡他不時「爆肚」的風格，形容他「so real, so human（很真實，充滿人性）」。他又指特朗普在演說尾聲中羅列自己過去4年的政績，令他回想支持他的初衷，「4年前為甚麼選他，亦是今次再選他的原因」。

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