武漢肺炎｜強生疫苗測試突暫緩 一名參與者有「不能解釋的症狀」

美國藥廠強生公司（Johnson & Johnson）周一表示，其武漢肺炎疫苗臨床檢測有一名研究參與者出現無法解釋的疾病，公司已暫時停止進行所有武漢肺炎疫苗試驗，包括關鍵的第三階段大型多國試驗。

強生表示已委派一個獨立數據安全監察委員會，與公司的臨床及安全醫生檢視及評估該名參與者的病症。強生在聲明中解釋，不良事件如疾病和意外，是任何臨床研究可預期出現的事件，涉及數萬人的大型研究尤其如此；強生又強調，目前所處於的「研究暫停」狀態與在衞生當局要求下「規管叫停」不一樣，目前的情況只是「研究暫停」，牽涉的是暫停招募及注射，以保障參與者的安全。這項臨床試驗有六萬名人參與，公司發給負責試驗的外部研究人員的文件中提到，用來招收病人參加研究的網上系統已經關閉，並將召開數據安全監察委員會。

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作研發的武肺試驗疫苗，9月也因英國一名受試者患上無法解釋的疾病，而一度暫停後期試驗。美國范德堡大學（Vanderbilt University）醫學院傳染病專家沙夫納（Dr. William Schaffner）表示，「由於阿斯利康發生的事，所有人都很警覺」，「這肯定是嚴重不良反應，如果只涉及如前列腺癌、未受控制的糖尿病或心臟病發，他們不會因此暫停試驗。這很可能是神經問題」。

強生上月表示，其武肺試驗疫苗在早期至中期臨床試驗中，產生了對抗武漢肺炎病毒的強烈免疫反應，而該公司本來預期試驗今年底或明年初可得出試驗結果。強生以私隱理由拒絕透露研究參與者的病情，但表示研究中有些參與者會拿到安慰劑，未知該名出現嚴重不良反應的參與者拿到的是治療藥物還是安慰劑。

路透社/強生官網

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