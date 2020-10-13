手機、鈔票不止比廁所板更髒，而且更是非常適合武漢肺炎病毒存活的地方。澳洲科學家最新研究發現，在黑暗而低溫的環境中，武肺病毒可於手機螢幕、鈔票與不銹鋼這些平滑表面，留存長達28日之久，遠遠長過流感病毒的存活期，凸顯出對付武肺病毒，清潔與洗手是極之重要。不過實驗是在黑暗中進行，有專家就指物件播毒的實際風險並不高。

武漢肺炎疫潮橫掃全球大半年，多國疫情反覆，病毒顯然頑強。澳洲國家級科研機構「聯邦科學工業與研究組織」（CSIRO）就對病毒韌性進行研究，發現在高度受控制的環境下，病毒存活時間比起之前其他研究所顯示的三、四日可以長很多，亦確認隨着溫度升高，病毒存活率會下降。

膠鈔票較不利病毒留存

實驗在20℃ 、30℃ 和40℃ 三種環境下進行。在20℃環境中，武肺病毒可在平滑表面，例如手機玻璃螢幕、膠質鈔票等表面，保持傳染性長達28天；在同一環境下，A型流感病毒的傳染性會留存17日。

研究亦反映，溫度越高、物件表面越不光滑，武肺病毒留存的時間亦隨之縮短；而相比起紙鈔票，膠鈔票較不利病毒留存。在30℃環境中，武肺病毒於平滑表面留存的時間即減至七日，而在40℃情況下更會進一步縮減至24小時。若換作有孔物料，例如棉布，武肺病毒在三種溫度下的傳染力只維持不足16小時至14日。報告已經同行評審，刊於新一期《病毒學期刊》。

實驗是在高度受控制的環境下進行，包括固定病毒數目、完全隔絕紫外光，以及在濕度固定為50％。由於紫外光與潮濕環境都已被證明可殺死或削弱武肺病毒，因此領導這項研究的里德爾強調，「在現實中武肺病毒留存時間多半會較短」，但研究「切實顯示洗手和清潔可能接觸到病毒的表面，非常重要」。

蛋白質脂肪助保持活性

與此同時，里德爾指出，體液所含有蛋白質與脂肪，可大大增長病毒存活時間，這可能解釋到為何肉類加工設施即使環境涼快，但武肺病毒仍可持續活躍及散播。

澳洲疾病預防中心（CDP）主任德魯亦認為這研究或許有助說明，「為何當所有人都不再帶有病毒後，疫情仍有可能再起」。

有專家擔心這研究會不必要地惹起公眾憂慮。英國加的夫大學傷風研究中心前主任埃克爾斯指出：「病毒透過咳嗽和噴嚏、以及骯髒手指傳播，而研究中所用的載體，是人造而非人體產生的黏液，欠缺人體黏液中不利病毒的白血球。」他認為病毒存活於人體黏液的時間該只以小時而非以日計。

CDP主任德魯則強調，這項研究帶出的「最重要的訊息始終是：比起有病毒依附的表面，帶有病毒的人的播毒性要高出很多」。

法新社/路透社/英國廣播公司