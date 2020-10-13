武漢肺炎｜美首現康復者再感染個案 第二次病情更重

美國出現首宗武漢肺炎康復者再感染個案，患第二次感染出現更嚴重症狀。

刊登在醫學期刊《刺針傳染病》（Lancet Infectious Diseases）的研究指出，一名25歲內華達州男子在48日內兩度感染導致武漢肺炎的SARS-CoV-2病毒。兩次感染的分別感染兩種病毒變異株，第二次感染須入院並吸氧。

研究作者指出，患者第二次感染時可能涉及十分高劑量的病毒，也可能是變異株更毒，亦有可能出現「抗體依賴的增強作用」（Antibody-dependent enhancement，ADE），即是第一次感染後所產生的抗體，導致之後的感染更嚴重，像登格熱一樣。

研究指出再感染個案尚屬少有，之前只有香港、荷蘭、比利時、厄瓜多爾出現共四宗類似個案。不過，由於有許多患者無病徵，難以得知他們是否二次感染。

感染武肺的美國總統特朗普，接受多種藥物治療，確診近半個月後醫生說他的病毒檢測連續多日呈陰性，不再傳染人，他更自稱「免疫」。不過，美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）周一接受美國有線新聞網絡時指出，武肺康復者有可能短時間免疫，但也有幾周或幾個月後再中招的個案。

有國家領袖提出通過多數人感染從而產生群體免疫，但出現再度感染個案，可能令該策略變得無效。世界衞生組織總幹事譚德塞周一亦表示反對這種想法，認為是不道德。

美聯社／路透社

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