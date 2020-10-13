大馬反對派領袖安華見最高元首 皇宮︰未收到支持議員名單

馬來西亞反對派、公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）周二會見大馬最高元首阿卜杜拉（Abdullah Riayatuddin），他在會面後宣稱自己提交了超過120名國會議員支持他的文件，足以成立新政府及取代穆希丁（Muhyiddin Yassin）成為首相，但皇宮否定了他的說法。

安華今早到皇宮覲見阿卜杜拉，但會面25分鐘後便離開。安華在下午召開記者會，他表示已向阿卜杜拉提交了「強而有力」的文件，稱222名國會議員中超過120人都支持他，達到取代穆希丁成立新政府的門檻。安華沒有公開支持議員的實際數目，只強調自己已獲得多數穆斯林和土著議員支持。他說：「我促請各界耐心等待，讓元首可以履行憲法中的職責，他將會召見各黨黨魁，以及聆聽他們的意見。」馬來西亞國會一共有222個議席，政黨或執政聯盟只要掌握112席就可執政。

然而，皇宮總管阿末法迪爾（Ahmad Fadil）發表聲明稱，安華僅表達了有多少位國會議員支持他，但沒有呈交名單，還指「陛下勸告安華遵守聯邦憲法」。

安華上月底已公佈，自己獲得多數國會議員支持，原定要立即覲見阿卜杜拉，但因為阿卜杜拉不適要留醫，延至今天才能正式會面。新加坡國際事務研究所（Singapore Institute of International Affairs）高級研究員胡逸山表示：「即使元首相信安華取得國會多數支持，但元首仍可選擇解散國會這個符合憲法的做法。」他還指安華比原定日子遲了三周會見阿卜杜拉，這段時間穆希丁可能已拉回一些支持，削弱了安華的陣營。

安華今次挑戰穆希丁的首相地位，毋疑是一場賭博，政治諮詢公司Vriens & Partners的高級合夥人沙兹曼（Shazwan Mustafa Kamal）說：「如果會面未能轉化成可行的結果，他（安華）的信譽將受到影響，這可能會導致反對派另覓首相候選人。」

美聯社/路透社/《星洲日報》/《蘋果》資料室

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