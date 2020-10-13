武漢肺炎｜紐約近百年歷史羅斯福酒店 敵不過疫情將結束營業

（北美通訊）武漢肺炎打擊全球酒店業，包括座落紐約近百年的羅斯福酒店（Roosevelt Hotel），亦宣佈將在今年年底前結束營運。酒店在聲明中說，持續受到當前疫情不確定性影響，入住率大跌，負責人無奈作出結業的決定。羅斯福酒店結業影響近500名員工，部分員工3月份已開始休假。

羅斯福酒店於1924年開業，現屬巴基斯坦國際航空公司（Pakistan International Airlines）旗下。它位於紐約市曼哈頓麥迪遜大道（Madison Avenue）東45街45號，以前總統羅斯福（Theodore Roosevelt）名字命名，數十年來吸引多部荷里活電影在此取景，例如2007年上映的《1408》、2002年的《五星級戀人》（Maid in Manhattan）、1987年的《華爾街》（Wall Street）和1971年的《密探霹靂火》（The French Connection）等，都曾經在這裡拍攝。

在紐約，受疫情影響而面臨倒閉的並不只有羅斯福酒店，位於金融區的紐約市中心W酒店計劃於10月永久關閉，先驅廣場的萬怡酒店 ( Courtyard Herald Square）、紐約東城萬豪酒店（New York Marriott East Side）、第五大道萬怡酒店（Courtyard Fifth Avenue），以及有478間客房的希爾頓時代廣場（Hilton Times Square）等亦先後結業。

據美國CNBC電視台的報道，紐約市有34％的酒店陷入債務危機，目前出現的酒店倒閉潮或只是冰山一角，有機會繼續有酒店結業，特別是位於在時代廣場或中城地區遊客區的酒店。

報道又指出，休斯頓、洛杉磯和芝加哥等城市的酒店倒閉數量亦顯著上升。其中擁有1,600間客房的芝加哥希爾頓帕爾默家園（Palmer House）酒店，拖欠超過3.3億元（美元、下同）的抵押貸款。該酒店屬芝加哥第二大酒店，自去年春天開始已經關門，目前還未清楚開業時間，貸方亦要求法院任命財產的接管人。

美國酒店住宿協會（AHLA）和數百名業界高層上月致函國會，促請當局協助業界解決前所未有的財務困難。該協會主席兼行政總裁羅哲斯（Chip Rogers）指，「旅遊需求創紀錄新低，有成千上萬間酒店無力支付商業抵押貸款，並且面臨不得不永久關閉殘酷現實」，他又說，「成千上萬的酒店員工將失去工作，依靠這些酒店推動當地旅遊業的小型企業，也可能會面臨類似的命運。」

該組織引用美國物業研究機構Trepp的一份報告，截至7月，美國有23.4％酒店拖欠債務近30日，去年同期只有1.3％，反映酒店還款能力愈來愈低。報告又指，休斯敦有66%酒店涉拖欠債務，是全美大城市中比率最高的地方，其次是芝加哥有53.8％、紐約有38.7％、西雅圖有36.1％和奧斯汀有35.7％。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！