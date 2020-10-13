白羅斯抗爭｜指示威變得激進 當局威脅開槍鎮壓

白羅斯當局周日強力鎮壓反政府示威後，周一威脅向示威者開槍。

要求執政長達26年的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下台已經持續兩個月，首都明斯克周日有數萬人上街抗議，警方動用水炮車、警棍和震撼彈驅散群眾，拘捕713人，同時有部份民眾受傷流血，被認為是當局自示威爆發以來最嚴厲一次鎮壓行動。警方周一發射催淚彈和震撼彈驅散一批經常遊行抗議的退休人士，引起反對派強烈不滿。

歐盟也看不過眼，成員國的外長一致認為是時候制裁盧卡申科。歐盟本月初已制裁40名白羅斯官員，措施包括禁止入境和凍結資產。

不過，政府態度依然強硬，內政部第一副部長卡扎克維奇（Gennady Kazakevich）周一發放片段，表明執法人員及軍隊必要時會動用暴亂控制器材及致命武器，指示威已變得「有組織而且極端激進」。警方至今只承認用過水炮、橡膠子彈、震撼彈驅散示威者，一旦動用實彈，將意味盧卡申科與示威者之間的對峙嚴重升級。

美聯社／法新社

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