受惠加拿大家庭團聚新計劃 蒙古難民首次與21歲女兒見面

（北美通訊）加拿大去年9月推出新的家庭團聚類別先導計劃，允許難民移民替申請庇護時未聲明的家庭成員作擔保，讓他們有資格申請移民。受惠這項新計劃，居於卡加利的Namuunbileg Basaa，成功申請到從未謀面的女兒Indra到加拿大團聚，兩父女將度過一個最難忘的感恩節。

22年前，Namuunbileg Basaa為逃避政治動亂來到加拿大尋求政治庇護，此後就與家人朋友斷絕聯繫，他當時並不知道仍在蒙古的女伴已懷有身孕。

Basaa成功取得身份後，於加拿大展開新生並成家立室。直到2014年，Basaa才得知自己在蒙古有一名親生女兒，而且已長大成少女。科技讓Bassa和Indra兩父女透過互聯網相認、溝通，重建關係。四年後，兩父女開始探討在加拿大團聚的可能性，Basaa因此聘用了移民顧問，希望促成其事。

加拿大聯邦政府去年9月推出新的家庭團聚先導計劃，令Basaa父女美夢成真。他們提出申請在5個月後就獲批准，現年21歲的Indra在上個月終於順利到達卡加利，她在機場與家人見面，除了生父之外，還有繼母和三個同父異母的弟妹。

Basaam的移民顧問Sujit Kumar Saha表示，很高興能夠見證Basaa一家團聚。他相信在加拿大有同樣情況的家庭還有很多，希望政府可以將計劃延長，令更多家庭受惠。

這項先導計劃於去年9月9日開始接受申請，為期兩年，主要適用於一些特殊情況申請人﹐例如非婚生的子女、因戰亂失散的子女等。過往例子包括有女子在嫁到加拿大前，一直隱瞞自己有孩子﹐申請移民時也不敢聲明有子女﹐在新計劃下她就可以擔保子女到加團聚。

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