美國大選｜賀錦麗一半血統來自印度 美主流社會普遍忽視其亞裔身份

（北美通訊）美國是多種族國家，例如來自移民家庭的民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），母親是印度人，父親來自牙買加。不過，美國主流社會卻經常標榜她是非裔美國人，而不是亞裔代表。學者指，這與美國人普遍不把南亞裔視為亞裔的誤解有關。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）今年8月宣佈，邀請賀錦麗成為他的競選拍檔。當時，《紐約時報》和美聯社在社交媒體上，皆形容賀錦麗是美國史上首位登上大選舞台的非裔女姓。而在副總統辯論前夕，美國網媒「BuzzFeed」文章則形容，賀錦麗是首位參與副總統辯論的非裔女姓，但沒有提及她的印度血統或亞裔身份。

美國主流社會普遍忽視賀錦麗的半個亞裔美國人身份，學者指，這與美國人普遍把南亞裔和亞裔分開看待有關。亞裔調查機構AAPI指，約15%亞裔美國人不認為印度人屬亞裔、27%人不認為巴基斯坦人屬於亞裔。另一調查則顯示，全美約42％白人、35％拉丁裔和34％非裔居民，皆不能別識印度人為亞裔一部份。

麻省阿默斯特學院（Amherst College）美國研究教授兼社會學家辛格拉（Pawan Dhingra）指，連賀錦麗本身，也大多展示自己是非裔的角色，如年輕時以非裔女孩身份嘗試融入美國主流白人社會的經歷；而有別於時常強調自己亞裔身份、與賀錦麗競逐民主黨總統候選人初選的楊安澤（Andrew Yang）。

加州大學河濱分校政治學教授拉馬克利斯南（Karthick Ramakrishnan）認為，造成印度人不屬於亞裔的誤解，很大程度歸究於美國政府早期的移民政策。直至1917年前，僅白人和非裔居民可入籍美國，後來，美國以《亞洲人禁區法》（Asiatic Barred Zone Act）禁止所有來自亞洲的移民歸化，數年後再把日裔、印度裔加入其中，才逐漸改變了人們對亞裔定義的認知。

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