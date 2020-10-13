中澳衝突｜澳循外交途徑要求中國澄清 是否指示中企停買澳洲煤作政治反制

澳洲政府周二要求中國澄清，是否有指示中資公司停止採購澳洲煤作為政治反制，危及這門每年涉及約100億美元（約780億港元）的生意。

貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）表示，他已循外交途徑查問中國，是否指示中國公司停止購買澳洲煤。近數周以來業內都有傳中國已對澳洲煤下禁令，伯明翰表示：「我不希望我們在猜測中迷失方向，但我們正與業界合作採取行動，與中國進行討論」。

標普全球普氏（S&P Global Platts）等多份貿易刊物均報道，中國國營的能源供應商及煉鋼廠接獲政府「口頭通知」停止購買澳洲煤。中澳近數月以來貿易爭端和間諜醜聞不斷，兩國關係持續緊張。澳洲經濟已陷入近30年來首次衰退，中國對澳洲煤實施禁令，將對澳洲依賴能源的經濟造成嚴重影響，大力推動煤業以確保獲得國內關鍵地區政治支持的澳洲保守派政府，也將受到打擊。

中澳的不和不斷升級，澳洲要求調查武漢肺炎疫情爆發起源，北京則以威脅澳洲葡萄酒、牛肉出口作回應，又指疫情下澳洲出現反亞裔種族歧視，警告國民不要造訪澳洲或留學。

法新社/《蘋果》資料室

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