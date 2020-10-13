港版國安法｜引發學術界寒蟬效應 全球百名學者︰學生自我審查 退修敏感課 噤聲

「港版國安法」今年6月通過後，來自美國、英國、澳洲和德國等地100名中國問題學者發表聯署聲明，批評國安法在學術界已引起寒蟬效應，不少學生都不敢討論及批評中國，甚至提出退修課程，呼籲國際社會聯合起來捍衞學術自由。

代表16個國家、71間學術機構的中國問題學者聯署發信指，港版國安法第38條列明，國安法適用於住在香港境外人士及非香港海外人士，因此一旦學生曾進行被中國當局視為具顛覆性的學術工作，在途經香港和中國時都可能要面對長期監禁。信中更警告如果學界在對抗中國干涉學術研究和教學方面不聯手起來，個別大學將會被逐個毀掉。

「大學理應是激烈辯論的場所，為學者和學生提供一個安全的空間，讓他們無畏無懼討論富爭議性問題。但國安法第38條適用於全球，會損害言論自由和學術自主，造成寒蟬效應，促使批評中國者自我審查」。一些學者更透露，學生因擔心遭到報復，已放棄研究與中國相關的模塊，並自我審查文章。

諾丁漢大學亞洲研究所（University of Nottingham Asia Research Institute）高級研究員兼聯署其中一名發起人富爾達（Dr Andreas Fulda）說：「來自英國和中國大陸的數名學生都私下告訴我，他們擔心在課堂或文章中的評論會被當成對付他們的證據。大學不能獨自面對這場挑戰，學術領袖、政客和政府高級官員必須組成聯合陣線，捍衞我們的學術自由。我們必須揭示國安法的本質，它試圖橫蠻制止批判中國的討論，與追求知識真理背道而馳。」

富爾達續稱：「眾所周知，中國將學生用作監察中國大陸及香港大學導師的武器，這種嘗試將學生變成工具的做法更不只限於中國境內。方文莎教授（Prof Vanessa Frangville）揭露2018年中國駐布魯塞爾大使館在試圖僱用布魯塞爾大學學生，對一個有關維吾爾族示威表達不滿。」

萊比錫大學（University of Leipzig）一名漢學講師最近對正在德國留學、外號「滑鼠娘娘」的鄺頌晴透露，他來自香港、台灣和中國的學生因為擔心其他學生在課堂上批評中國共產黨的言論而受到牽連，要求取消選修他的課程。

英國《衞報》

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