吉爾吉斯起義｜紛亂持續 總統簽新緊急狀態令

爆發反政府示威的中亞國家吉爾吉斯，由於國會未有在法定期內審議總統簽署的緊急狀態令，令狀態令周一自動失效，總統同日須簽署另一道緊急狀態令，反映該國仍然處於紛亂狀態。

吉爾吉斯上周爆發示威，抗議早前國會選舉舞弊。總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）上周五宣佈首都比什凱克（Bishkek）進入緊急狀態，並下令出動軍隊。由於國會未有在法定的三天期間內審議並通過緊急狀態令，熱恩別科夫周一簽署另一道緊急狀態令，為期一周至10月19日，其間在比什凱克晚間10時至翌晨5時宵禁、禁止集會、限制外出等。

吉爾吉斯上周日的國會選舉被指舞弊，翌日比什凱克爆發大規模示威，示威者一度闖入及控制大多數政府建築物。雖然中央選舉委員會最終宣佈取消選舉結果，總理博羅諾夫（Kubatbek Boronov）決定辭職，但未能平息示威。

反對派擁立前議員扎帕羅夫（Sadyr Zhaparov）為新總理。熱恩別科夫早前宣稱願意在新政府就緒後辭職，以結束混亂，他至今仍未簽署相關法令。

法新社

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