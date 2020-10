美國女子穿婚紗、攜牧師向男友迫婚 網民熱議：多數沒有好結果

(北美通訊)美國內華達州一間百貨公司男員工,上周五在工作期間,被身穿婚紗的女友,帶同伴娘、牧師到場「迫婚」,女方表明「不結婚就分手」,過程被途人拍下後上傳社交平台,引起網民熱議,但影片沒有交代二人有否「終成眷屬」。

37歲的多明格斯(Ashley Domingues)上周五在內華達州一間Target百貨公司,為兒子選購生日禮物,目睹一名女士向百貨公司一名男員工迫婚。她把情況拍攝下來、放上TikTok後,影片廣為瘋傳,至今已錄得超過660萬次觀看,超過兩萬人留言。

影片顯示,一名身穿婚紗女子,帶同伴娘、牧師以及一名攝影師,在店內對著相信是女子男友的員工質問。當時,這名男子正在把萬聖節商品上架,女子舉起手說道:「你兩年前為我戴上這枚戒指,現在我們要不結婚,要不分手。(It’s time to do it or get out.)」

其後,女子發現多明格斯正在拍攝他們,於是解釋「我最終決定要他履行承諾,你知道嗎?」被迫婚男子似乎有些尷尬,背着鏡頭抓頭,多明格斯歡呼高叫「結婚吧」(Do it!)。

最終,被迫婚男子要求到店外繼續談判,女子離開前,向多明格斯表示「我全身在發抖!」男子則繼續一面疑惑道,「可不可以有人先跟我說一聲?」

在影片內,眾人均戴着口罩,故這對情侶的身份成謎,影片也沒有交代兩人有否「終成眷屬」,有傳媒向涉事百貨公司查詢,但沒有得到回覆。

大部分網民認為女方的迫婚手段並非上策。有網民指,事件只會令人尷尬「完全不浪漫」,如果女方身邊沒有朋友指出這是壞主意,情況令人憂慮;也有網民觀乎現場反應,覺得男方無意娶女方為妻;有網民甚至勸女方放手,「如果你要這樣求他,他並非你的真命天子。」

