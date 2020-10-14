美國女子穿婚紗、攜牧師向男友迫婚 網民熱議：多數沒有好結果

（北美通訊）美國內華達州一間百貨公司男員工，上周五在工作期間，被身穿婚紗的女友，帶同伴娘、牧師到場「迫婚」，女方表明「不結婚就分手」，過程被途人拍下後上傳社交平台，引起網民熱議，但影片沒有交代二人有否「終成眷屬」。

37歲的多明格斯（Ashley Domingues）上周五在內華達州一間Target百貨公司，為兒子選購生日禮物，目睹一名女士向百貨公司一名男員工迫婚。她把情況拍攝下來、放上TikTok後，影片廣為瘋傳，至今已錄得超過660萬次觀看，超過兩萬人留言。

影片顯示，一名身穿婚紗女子，帶同伴娘、牧師以及一名攝影師，在店內對著相信是女子男友的員工質問。當時，這名男子正在把萬聖節商品上架，女子舉起手說道：「你兩年前為我戴上這枚戒指，現在我們要不結婚，要不分手。（It’s time to do it or get out.）」

其後，女子發現多明格斯正在拍攝他們，於是解釋「我最終決定要他履行承諾，你知道嗎？」被迫婚男子似乎有些尷尬，背着鏡頭抓頭，多明格斯歡呼高叫「結婚吧」（Do it!）。

最終，被迫婚男子要求到店外繼續談判，女子離開前，向多明格斯表示「我全身在發抖！」男子則繼續一面疑惑道，「可不可以有人先跟我說一聲？」

在影片內，眾人均戴着口罩，故這對情侶的身份成謎，影片也沒有交代兩人有否「終成眷屬」，有傳媒向涉事百貨公司查詢，但沒有得到回覆。

大部分網民認為女方的迫婚手段並非上策。有網民指，事件只會令人尷尬「完全不浪漫」，如果女方身邊沒有朋友指出這是壞主意，情況令人憂慮；也有網民觀乎現場反應，覺得男方無意娶女方為妻；有網民甚至勸女方放手，「如果你要這樣求他，他並非你的真命天子。」

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