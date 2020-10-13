中美角力│美續推進對台軍售 通知國會擬售大型無人機及岸防導彈系統

路透社周二引述五名熟知情況消息人士報道，現正推動出售台灣先進武器案的美國白宮，周二通知國會將會售台MQ-9無人機和波音公司生產的「魚叉」（Harpoon）岸防導彈系統。

MQ-9無人機是通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）為美國空軍開發的大型無人機。特朗普政府早前重新詮釋《導彈技術管制協議》（MTCR），放寬無人機出口限制，售台MQ-9無人機是特朗普政府首個通知國會的MQ-9無人機軍售案。

路透社9月曾報道，在特朗普政府對中國加大施壓情況下，目前有多達7個重大的武器系統已進入對台灣出口的程序。路透社周一引述消息人士報道，白宮近日已對其中三個武器系統向國會發出軍售通知，以待國會通過。該三個武器系統為洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）生產的「M142高機動性多管火箭系統」（HIMARS）、波音公司生產的「增程型距外陸攻導彈」（SLAM－ER），以及裝置在F-16戰機上的外部傳感器莢艙。

消息稱美國亦擬向台出售水雷和M109A6自走榴彈炮，但分析認為M109A6出售機會不大。

路透社

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