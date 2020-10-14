武漢肺炎｜三藩市套房租金按年急跌31％

（北美通訊）武漢肺炎疫情拖累全球經濟，向來被指是公寓租金屬天價的美國三藩市，房地產市場遭重挫。根據中介公司網站Realtor.com公佈的數據顯示，三藩市套房（studio apartments）租金中位數跌至2,285元（美元、下同），按年跌幅為31％。有分析預計，三藩市房產租賃市場將繼續疲弱。

Realtor.com公佈三藩市9月份租金報告指出，一房公寓租金中位數約2,873元，下跌 24%；兩房公寓的租金中位數約3,931元，下跌了 21%。而美國100個縣套房租金中位數為1,347元，按年下跌0.5％，而一房和兩房公寓租金就分別升1％和2.3％。

受疫情影響，大部分公司容許員工在家工作，改變了租戶居住偏好，他們可選擇搬到更安靜的社區或有設有住戶辦公室、健身房等設施的住宅。Realtor.com高級經濟學家拉蒂（George Ratiu）表示，「我們看到（租戶變化）是從租金高昂的市區，轉向郊區和有能力負擔的地區。」他又說，「很多都是三藩市公司高層，他們有沉重的負擔，科技公司也是最早宣佈把在家工作政策延長到明年。」

除了三藩市受影響外，聖馬刁縣（San Mateo，又譯聖馬特奧縣）和聖克拉拉縣（Santa Clara）亦緊隨其後。聖克拉拉縣的套房租金價格下降了19％，下跌幅度排全國第三，聖馬刁縣居第四位，下跌了17％。阿米達縣（Alameda）租金則下降12.1％，排名第十。

拉蒂指，有部分公司長遠政策是積極實行在家工作模式，預料租賃市場將持續疲弱，他說，「我們已經看到更多的公司，開始意識到在家工作是一種非常可行的模式。」他坦言，「公司還意識到，很多員工很難維持生計。因此，他們正在利用地域分散的優勢並在低成本地區設立辦公室。」

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