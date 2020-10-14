美國大選｜「缺席投票」數目勢破紀錄 選票有效性成爭議焦點

美國選舉向來都有「缺席投票」的安排，方便選舉當日無法或不願親身到票站的選民投票，上屆總統選舉一共有4700萬票是投早投下，佔總票數的34%；但在今年美國嚴峻疫情下，更多選民希望提早或以郵遞方或投票，至今已有1300萬人提早投票。不過每個州提早投票的時間及核實程序都各有不同，多個州分已因程序爭拗陷入官司，缺席投票衍生的選票有效問題，或成為今屆選舉結果的一大爭議。

記者 林偉聰

「缺席投票（Absentee vote）」的概念源於美國內戰時期，為在外征戰的將士提供投票的機會，有關規定之後逐漸放寬，讓因各種原因無法在投票日投票的選民可提早投票。80年代加州開始實行「毋須原因（no-excuse）」的缺席投票，至上屆共有27個州有同樣做法。

面對疫情，更多州分在今屆放寬提早投票規定，有34個州毋須原因或容許選民以疫情為由要求提早投票，其中有9個州更是自動將選票預先郵寄予登記選民，讓他們自行選擇投票方式；現時只有7個州要求選民為郵遞投票提供合理理由，而且不接受武漢肺炎疫情作為原因。

提早投票的比率近屆有上升趨勢，2008年提早投票的選票佔總票數的29.7%，比率在2012年升至31.6%，至上屆再升至34%，一共有4700萬票是在選舉日之前投下。今屆受疫情影響，更多選民希望避免到票站排隊，至今已有逾8000萬人已要求或取得提早投票的選票，當中1300萬人已經投票，遠超上屆同期提早投票的約140萬人。

勢破紀錄的缺席投票數字，令其程序公正性亦更受關注，特朗普曾多次在Twitter聲稱郵寄選票會導致舞弊，但就被批評指控無根據。現時有13個州的缺席投票數字有黨派分類，這些州分合共發出5100萬張缺席選票，當中44%都是由民主黨選民申請，只有26%屬於共和黨選民；共和黨內人士擔心特朗普言論會影響其選情，紛紛公開澄清缺席投票可靠，呼籲支持者利用。

不過，缺席投票的規矩多而複雜，由開始日期、截止日期、到申請方法、需要的身份證明、投票方法等問題，各個州分的規定都有所不同，選民確實容易感到混淆；例如有6個州容許選民在提早投票後改變主意，另投一票取代原本的選擇，但在其他州分，重複投票就可被視為舞弊。

北卡羅萊納州要求缺席投票的選民在郵寄信封上有見證人的簽名，由於不少選民不清楚此要求，收回的首20萬張選票中，就有1700張因此無效而要重新投票，當中43%來自黑人選民。州政府原本打算放寬規定，容許這些選民提交補充資料令選票生效，但隨即被民間團體入稟阻止，結果法庭月初頒下臨時禁制令，禁止放寬規定。

威斯康辛、艾奧瓦、亞利桑拿等多個州分現時都有類似有關投票規定的法律訴訟，以特朗普對缺席投票的態度，一旦他以不多的差距落敗，有分析指選舉結果很可能再須交由法庭定奪，而民主共和兩黨亦均已聘用重量級律師準備。

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