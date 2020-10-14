獨遊馬丘比丘｜日本遊客被困秘魯7個月 馬丘比丘決定為他一人重開

日本一名遊客在今年3月抵達秘魯，打算遊覽世界文化遺產馬丘比丘（Machu Picchu）。豈料，他遇上武漢肺炎大爆發，被困在當地近7個月，秘魯文化部特別為他一人重開馬丘比丘讓他一圓夢想。

這名叫片山的日本遊客的原定計劃是今年3月在秘魯遊玩數天，主要的目的是參觀馬丘比丘，但剛巧遇上武漢肺炎爆發，馬丘比丘因而關閉之餘，日本和秘魯都實施了出入境限制，他因而滯留在馬丘比丘附近的山中小鎮阿瓜斯卡連特斯（Aguas Calientes）至今。

秘魯文化部長內臘（Alejandro Neyra）決定一圓他的夢想，特別開放馬丘比丘給片山參觀，內臘說：「他抱著參觀馬丘比丘的夢想來到秘魯，這位日本公民已跟我們的負責人一起遊覽，他完成夢想後就可以返回自己的國家。」

片山在10月10日參觀了這個有500多年歷史的印加古城遺蹟，是7個多月來首個到訪該處的遊客，他在Instagram表示在滯留期間收到很多秘魯人和居住在秘魯的日本人的支持，令他感到秘魯是一個很友善的國家。

內臘透露，秘魯打算在11月重新開放馬丘比丘給遊客參觀，屆時每天的遊客上限是675人，是以往平常人數的3成，但沒有透露明確的日子，內臘說：「我們仍然處於疫情當中，一切都要遵照防疫措施。」據統計，秘魯目前有超過85萬宗武漢肺炎的感染個案，而死亡人數有33,000多人。

中央社

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